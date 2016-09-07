Konya’da jandarmadan suikast tipi kalem tabanca operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada 185 adet tek atımlık suikast tipi kalem tabanca ile 60 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde kuru sıkıdan bozma tabanca ile tek atımlık suikast tipi kalem tabanca imal ederek, yurt genelinde satışa sundukları bilgisi üzerine çalışma başlattı. İl Jandarma ve Seydişehir ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin işbirliği halinde yürüttüğü operasyon kapsamında ekipler, Üzümlü Mahallesi-Seydişehir yolu üzerindeki Kavak Mahallesi'nde S.S'ye ait otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi.

TAM 185 ADET TEK ATIMLIK SUİKAST TİPİ KALEM TABANCA

Arama sonucunda araçta 185 adet tek atımlık suikast tipi kalem tabanca ile 60 adet 7,65 milimetre çapında kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Alıkonulan kalem tipi silahların suikast amaçlı kullanıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan S.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezeavine konuldu.