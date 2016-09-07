Kurmaylık sorularını veren imam tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlere kurmaylık sorularını verdiği belirlenen FETÖ imamı Ergün Yiğiter tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethullahçı Terör Örgütü mensubu askerlere kurmaylık sorularını verdiği iddia edilen FETÖ imamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Temmuz darbe soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyonlar da yüzbaşı Özkan Özgenç de gözaltına alındı. Yüzbaşı Özgenç ifadesinde önemli itiraflarda bulundu.

Başsavcı Vekili İsmail Uçar koordinesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosusu bünyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından sorgulanan Özgen Özgenç kurmaylık sınavı sorularını kendisine Ankara ilinde Arif kod isimli bir abinin Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak verdiğini belirtti. Özgenç bu sayede sınavı kazandığını anlattı.

Ankara'da yapılan yer gösterme Sonucu Arif kod isimli FETÖ abisinin gerçek kimliğinin Ergün Yiğiter olduğu belirlendi.

Ankara'da gözaltına alınan Yiğiter, İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yiğiter, Soruşturma savcısı Can Tuncay tarafından tutuklamaya sevk edildi. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanan Yiğiter cezaevine gönderildi. Yiğiter'in FETÖ'cülerin kullandığı Bylock ismli programı yüklediği belirlendi.



Yüzbaşı Özkan Özgenç, 66. Topçu Tugay Komutanının darbe gecesi kendisine siyasilerin de aralarında bulunduğu bir gözaltı listesi verdiğini açıklamıştı.