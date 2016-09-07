PKK'yı boğma harekatı: Hedefte orası var!

Suriye’ye Fırat Kalkanı Harekatı başlatan TSK, yurt içinde de terör unsurlarını boğmak için kapsamlı operasyon başlattı.

TSK'nın Hakkari-Çukurca kırsalında başlattığı operasyon bir haftayı geride bırakırken operasyonla ile ilgili ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Suriye'de IŞİD ve PKK/PYD'ye yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'yla eş zamanlı olarak başlatılan Çukurca Operasyonu'yla, Suriye'de zor durumda kalan PKK'nın Türkiye'deki ikmal hatlarını da kesilmesi hedefleniyor.

400 PKK'LI KAMPTA

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çukurca kırsalında bulunan PKK'nın kullandığı Kazan Vadisi'nde büyük bir kamp bulunuyor. Terör örgütünün toplanma, eğitim ve sevk noktası olarak kullandığı Kazan Vadisi Kampı'nın hemen arkasında Irak'a ait topraklar ve PKK'nın Irak'taki merkez kampları Hakurk ve Avaşin'e açılan yollar bulunuyor. Yaklaşık 400 teröristin barındığı tahmin edilen bu kampta Irak veya Suriye'ye eğitime gönderilen veya oralardan gönderilen eğitimli teröristler bulunuyor.

TERÖR HATTINA DARBE

Eğitimleri tamamlanan teröristlerin bu kamptan Türkiye'deki diğer noktalara sevk edildiği bildirildi. Hava Kuvvetleri'nin zaman zaman sınır ötesi hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar da bu hattı yok etmek için gerçekleştiriliyor. Harekatın ilk safhasında, Kazan Vadisi'ni çevreleyen Hantepe ve Kaletepe teröristlerden temizlendi. Çatışmaların Dağbaşıtepe bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi. Vadiye hakim noktaların temizlenmesinin ardından kamp yok edilecek.

İKMAL YOLLARI KESİLİYOR

Geçtiğimiz hafta bu kampı yok etmek ve PKK'nın Türkiye'ye açılan ikmal yollarını kesmek için başlatılan operasyon bu kampa 4 yılın ardından yapılan ilk operasyon olması dikkat çekişiyor. Kazan Vadisi'ne 2015 yılı içerisinde de kapsamlı bir operasyon yapılması planlanmış ancak 7 Eylül 2015 günü PKK'nın Dağlıca'da yaptığı ve 16 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından ertelendiği ve ağırlığın Dağlıca'ya kaydırıldığı ifade ediliyor. Çukurca'da geçen hafta başlatılan operasyonlarda 10 asker şehit olmuş, 160'dan fazla terörist öldürülmüştü. (Yenişafak)