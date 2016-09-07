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’de şehit olan lerin naaşı ’e getirildi

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 06:57 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 06:57
Suriye’de şehit olan askerlerin naaşı Gaziantep’e getirildi
Suriye’de şehit olan askerlerin naaşı Gaziantep’e getirildi

’de terör örgütü DEAŞ militanlarının iki Türk tankına gerçekleştirdikleri roketli saldırıda şehit olan lerin naaşı ’e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 14'üncü gününde Vukuf bölgesinde meydana gelen çatışmalar esnasında DEAŞ unsurlarınca güdümlü TAS roketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki tanka yapılan saldırıda 3 şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı. Şehit askerlerin naaşları, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehitlerin naaşının burada yapılan işlemlerin ardından yarın askeri törenle memleketlerine gönderileceği öğrenildi.