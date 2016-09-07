Suriye’de şehit olan askerlerin naaşı Gaziantep’e getirildi

Suriye’de terör örgütü DEAŞ militanlarının iki Türk tankına gerçekleştirdikleri roketli saldırıda şehit olan askerlerin naaşı Gaziantep’e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 14'üncü gününde Vukuf bölgesinde meydana gelen çatışmalar esnasında DEAŞ unsurlarınca güdümlü TAS roketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki tanka yapılan saldırıda 3 asker şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı. Şehit askerlerin naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehitlerin naaşının burada yapılan işlemlerin ardından yarın askeri törenle memleketlerine gönderileceği öğrenildi.