WSJ'den Obama'ya eleştiri: Bu yalnızlığın fotoğrafı!

Wall Street Journal ABD'nin dış politikasını eleştiri yağmuruna tuttu ve Başkanı Obama'nın G20'de Erdoğan ve Putin'i merakla izlediği fotoğrafı böyle yorumladı: " ABD seyirciye dönüştü"

ABD'de Obama Yönetiminin dış politikasına eleştiri yağmuru sürüyor. Beyaz Saray'a "ABD seyirciye dönüştü" sözleriyle sitem eden Wall Street Journal'ın köşe yazarlarından William Galston, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki sohbeti yansıtan G-20 zirvesine ait aile fotoğrafı "çok anlamlı" buldu.

PUTİN ÖNGÖRÜSÜ TUTMADI

Galston, Obama'nın Suriye'ye askeri müdahalesinin Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bataklığa sürükleyeceği öngörüsünün ise gerçekle bir ilgisi bulunmadığını, Putin'in Rusya'nın bölgedeki "kilit oyuncu" statüsünü restore ettiğini yazıyor.

BIDEN TÜRKİYE'YE GİDİP YALNIZDA 'ÇEKİLİN' DİYEBİLDİ

Türkiye kuvvetlerini sınırın ötesine gönderdiğinde Sayın Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden'i Türkiye'ye gönderdi. Biden da Türkiye'de iken Kürtlerden kısa bir süre önce ele geçirdikleri IŞİD'in elindeki topraklarından çekilmesini istedi.

OBAMA GERÇEKÇİLİĞİ KARMAŞAYLA SON BULDU

Galston, Çin'de Erdoğan ile Obama arasında yapılan görüşmeden "hiçbir anlaşmanın çıkmadığını" vurgularken, "Obama Yönetimin Suriye'deki kendine özgü 'gerçekçilik' tarzı, zarar verici bir karmaşa ile son buldu" yorumunu da yapıyor.

ABD SEYİRCİYE DÖNÜŞTÜ

G-20 toplantısı sırasında çekilen aile fotoğrafını ABD'nin nasıl "seyirci" kaldığının bir yansıması olarak gören Galston, fotoğrafı şöyle yorumladı:



"G-20 toplantısına ait aile fotoğrafı çok anlamlı. Bir ucunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve onu çok dikkatli dinleyen Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbet ediyorlar. Diğer ucunda ise Başkan Obama merakla o diyaloğa bakıyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi ise güvenle gülümsüyor. ABD, seyirci rolüyle yetinmek zorunda kalıyor."