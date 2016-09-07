‘Zika virüsünden çok daha tehlikeli’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker FETÖ için ABD’ye gitti. Eker, “FETÖ geçen yıl lobi şirketlerine 8 milyon dolar para aktardı. Bu örgüt zika virüsünden daha tehlikeli” dedi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere THY'nin tarifeli seferiyle dün beraberindeki heyetle Washington'a giden AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesi ve sonrasındaki algı operasyonlarına karşılık Türkiye'nin de demokrasi mücadelesini bütün dünyada anlatabilmek için bir dizi heyetle etkinlikler yaptıklarını söyledi. AK Parti'den 5 milletvekiliyle ABD'de toplam 25 ziyaretten oluşan bir dizi temaslarda bulunacaklarını belirten Eker şöyle konuştu: "Gerek FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili gerekse orada Türkiye aleyhine yapılmakta olan lobi faaliyetlerinin olumsuz etkilerini bertaraf etmek için görüşmeleri tekrarlayacağız. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terörist darbe teşebbüsünün etkilerini bertaraf etmek için bir seferberlik başlatmış durumdayız. Gerek Avrupa'da gerek ABD'de, gerekse Afrika'da ve Asya'da FETÖ'nün örgütlendiği çok sayıda ülke var. Potansiyel zararlarını anlatmak önemli. Daha önce 17-25 Aralık sonrası FETÖ ile ilgili hazırlanan iddianame ABD'ye iletildi. 15 Temmuz sonrasındaki dosyaya yönelik ilgili bakanlıklar çalışıyor. Tamamlanır tamamlanmaz Dışişleri ve Adalet bakanlarımız dosyaları götürüp bu konuyu ayrıca takip edecekler. ABD'de 11 Eylül ne idiyse, ABD vatandaşlarında hangi duygular oluşturduysa bizim de 15 Temmuz bundan daha az önemli değildir." FETÖ'nün Türkiye'deki bir darbeyi meşrulaştırmak ve zemin hazırlamak için öncesinden her türlü olumsuz propagandayı yaptığına dikkat çeken Eker, "FETÖ, bunu toplumu ve uluslararası kamuoyunu hazırlamak için yaptı. İşin şekli ortaya çıktıktan sonra Türk milletinin ortaya koyduğu tutum ve demokrasi direncine şahit olduktan sonra bu konudaki algı değişti. Bundan sonra bunun iade sürecini de olumlu şekilde etkileyeceğini düşünüyoruz. FETÖ'nün bizim gayri resmi olarak bildiğimiz geçen yıl sadece lobi şirketlerine verdiği para 8 milyon dolar boyutunda. Dolayısıyla bir devletin tanıtımında veya bir şirketin reklamında harcayacağı paradan çok fazla. Böyle bir örgüt bu. Zika virüsünden daha daha tehlikeli" dedi.



HEYETTE KİMLER VAR?

Mehdi Eker ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Berat Çonkar ve Ali Sarıkaya ile Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da ABD'ye gitti. Şu an ABD'de temaslarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de Eker başkanlığındaki heyete katılacak.