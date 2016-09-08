Milli Eğitim Bakanlığınca, bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 500 öğretmen açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 500 öğretmen açığa alındı. Valiliklerin koordinesinde yürütülen soruşturma sonuçları ile birlikte açığa alınan öğretmen sayısının 14 bine ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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