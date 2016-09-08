114 firari işadamına yakalama kararı!

FETÖ'nün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'inde bulunduğu 114 şüpheli işadamı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nun iş dünyasındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorgu süreci ardından aralarında Aydınlı Grup başkanı Ömer Faruk Kavurmacı ve Güllüoğlu Baklavaları'nın sahibi Faruk Güllü'nün de bulunduğu 28 işadamı tutuklanırken haklarında gözaltı kararı bulunmasına rağmen yakalanamayan 114 şüpheli işadamı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



İşlemleri İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yürütülen şüpheli işadamları görüldükleri yerde yakalanacak ve nöbetçi hakimliğe çıkarılacaklar.