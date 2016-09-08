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114 adamı hakkında yakalama kararı!

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 19:43 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 19:51
114 iş adamı hakkında yakalama kararı!
114 iş adamı hakkında yakalama kararı!

FETÖ'nün dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan, aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de bulunduğu 114 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan, aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de bulunduğu 114 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.