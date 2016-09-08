114 iş adamı hakkında yakalama kararı!

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan, aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de bulunduğu 114 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan, aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de bulunduğu 114 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.