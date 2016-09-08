2. Kandil'e izin yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 sonrası yaptığı açıklamalar gözleri Musul ve Rakka’ya çevirdi.

Haziran 2014'ten bu yana Irak'ın ikinci en büyük kenti Musul'u kontrolünde tutan IŞİD'e yönelik "Musul-Rakka" operasyonun sinyalleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesi dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklama ile geldi. El-Bab operasyonunun ardından rotanın Rakka'ya yöneleceği kaydedilirken, Türkiye, IŞİD'in bu coğrafyadan silinmesi için Rakka operasyonunun yetersiz kalacağı ve eş zamanlı Musul operasyonunda başlatılması görüşünde.

BARZANİ'DEN AKTİF ROL ÇAĞRISI

İki hafta önce Ankara'ya gelen Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile yapılan görüşmelerde bu konu da gündeme geldi. Ankara, geçtiğimiz yıldan bu yana Musullu Sunni Arap, Türkmen ve Kürtleri Başika kampında eğitime tabi tutuyordu. Ancak IŞİD'e karşı savaşa hazırlanan gruplar yetersiz kalacaklarını dile getirerek Ankara'dan sahada aktif destek istediler.

3 BİN PKK'LI SİNCAR'DA

Önümüzdeki hafta ABD'li askeri yetkililerin Ankara'ya gelerek Rakka ve Musul operasyonun detaylarının görüşecek. Yeni Şafak'ın ulaştığı güvenlik kaynakları, Kandil'e yakın bölge olan Sincar'da PKK'nın çok sayıda militan yığdığı ve burayı ikinci Kandil'e çevirdiğini söyledi. Bölgede bin 900 PKK militanı ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı bin 300 PYD militanın Sincar Dağı, Suriye eteklerinde olduğu tespit edildiği kaydedildi. Musul operasyonunda Sincar'daki 4 PKK kampını hedef alınacak.

KORİDOR'A MÜDAHALE

Ankara, Rakka ve Musul operasyonları ile PYD-PKK'nın oluşturmaya çalıştığı ikinci koridor planlarını da ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yeni Şafak'ın daha önce gündeme getirdiği Süleymaniye- Kerkük-Rakka-Haseki-Kamışlı-Kobani-Münbiç koridoru böylece çevrelenmiş ve kontrol altına alınmış olacak.

TELAFER HASSASİYETİ

Bölgenin en stratejik askeri üssünün bulunduğu Telafer kentinde IŞİD militanlarının ilk hedefi Şii Türkmenler olmuş ve Telafer ile birlikte bölgedeki 52 yaşam merkezinden toplam 270 bin Türkmen yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştı. Ankara Telafer'i Türkmenler için tekrar almak ve Ortadoğu'daki Türkmen varlığının devamı için Musul operasyonun yapılmasından yana. (Yenişafak)