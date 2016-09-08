ABD’li Ekonomist Laffer: Türk ekonomisi inanılmaz iyi

Eski ABD Başkanı Reagan ve Eski İngiltere Başbakanı Thatcher’ın danışmanlığını yapan Ekonomi teorisyeninden Türkiye ekonomisine övgü.

"Arz yönlü iktisadın babası" olarak tanınan ABD'li ekonomist Arthur Laffer Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK)'in davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Burada Türkiye Ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laffer Türk ekonomisinin durumunu çok parlak gördüğünü ve ABD ekonomisinin kötü yönetildiğini söyledi.



TÜRKİYE EKONOMİSİ İNANILMAZ İYİ DURUMDA

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in danışmanlığını yapan Laffer "Türkiye ekonomisi bana göre inanılmaz iyi durumda. Kötü ekonomi görmek istiyorsanız ABD'ye gelin. Türkiye'de hem vergi hem özelleştirme konularında yapılan çalışmalar takdiri hakkediyor. Özelleştirme faaliyetleri, devletteki kurumlarını özel sektöre satmak doğru bir adım. Daha fazla devam etsin demiyorum ama benim ülkemde bu uygulamanın tam tersi yapılıyor" dedi.



ABD'NiN DE BİR ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR



Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hayata geçirilen ekonomi politikalarının Amerika'nın da ihtiyacı olan politikalar olduğunu söyleyen Laffer "Bazı alanlardaki vergi politikalarını ayrı tutarsak Türkiye ekonomisinin başka ülkelere oranla çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. ABD ekonomisi şuanda iyi yönetilmiyor. Bir arkadaşım buraya gelirken "bizim de bir Erdoğan'a ihtiyacımız var" demişti." dedi.



TÜRKİYE İÇİN İYİMSERİM



15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik olarak en az hasarla atlatılmasına da yorum getiren Laffer şunu söyledi: "Darbe girişiminin iyi atlatılması yatırım ortamına güveni tazeleyecek diye düşünüyorum. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok iyimserim"