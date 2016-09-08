Adil Öksüz'ün baldızı gözaltına alındı!

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik ile Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz'ün baldızı Naciye Alişan, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Alişan'ın Akyazı ilçesindeki evine operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan Adil Öksüz'ün baldızı Naciye Alişan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile kayınvalidesi Hatice Yıldırım da tutuklanmıştı.

Örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen, darbe girişimi gecesi Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen Adil Öksüz için yapılan her türlü ihbar değerlendiriliyor ve detaylı araştırmaları yapılıyor. Öksüz'ün gidebileceği tahmin edilen yerler ile farklı adreslerde inceleme ve arama, tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Ayrıca ihbarların geciktirilmeden anında değerlendirilebilmesi için ekipler hazır tutuluyor.

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi Adil Öksüz'ün, örgüt mensubu teröristlere "Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve darbe fetvası" verdiği ileri sürülüyor. Kısa süre önce yurt dışından geldiği belirtilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu da iddia ediliyor.

Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik, hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek Öksüz'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz karara itiraz etmiş, Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez ise Öksüz'ün serbest bırakılmasına yönelik itirazı delil yetersizliğinden reddetmişti.