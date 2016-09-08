Ak Parti il binası önünde polis noktasına bombalı saldırı!

Van'da, Ak Parti il binası önünde bulunan polis noktasına PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası operasyon başlatıldı.
Van'da terör örgütü PKK mensuplarınca AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasına saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, İpekyolu ilçesindeki Beşyol Meydanı'nda bulunan AK Parti İl Başkanlığının önündeki polis noktasına, Akköprü Mahallesi'nde gizlenen teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı.
Patlayıcının infilak etmesinin ardından uzun namlulu silahlarla ateş açan terör örgütü mensuplarına, polis ekiplerince karşılık verildi.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
Bölgeye çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başladı.