Akyürek’in kayınbiraderi polis abisi çıktı

Fethullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlarda eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in kayınbiraderi olduğu belirlenen R.Y. Ateş’in İstanbul’da Anadolu yakasından sorumlu polis imamı olduğu belirlendi. Ateş tutuklanarak cezaevine atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y.Ateş'in FETÖ/PDY imamlarından olduğu ve yurtdışına kaçma hazırlığında bulunduğu iddiası üzerine operasyon başlattı.

EKİP FETÖ’CÜ ÇIKTI MÜDÜRÜ HABERSİZ

Pendik'teki bir boya fabrikasında genel müdürü yardımcılığı yapan R.Y.Ateş'in ev ve iş yerinde arama başlatıldı. Adreslerinde çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilen Ateş'in Hrant Dink cinayetindeki rolü sebebiyle terör örgütünden tutuklu bulunan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in kayınbiraderi olduğu belirlendi.

Ateş'in örgütün Anadolu yakasından sorumlu polis abisi olduğu iddia edilirken irtibatta bulunduğu polislerin tamamının FETÖ ile mücadele sürecinde ya tutuklandıkları ya da meslekten ihraç edildikleri anlaşıldı.