Arif Ahmet Denizolgun vefat etti

Cumhuriyet döneminin din alimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Ahmet Denizolgun vefat etti. Ahmet Denizolgun 20. Dönem Antalya milletvekilliği ve seçim hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.

Gece saat 03:00 sularında geçirdiği beyin kanaması sonucu Beykoz'da bir hastaneye kaldırılan ve 04:00 sularında vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesinin bugün Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.

Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Cami'sinden kaldırılacak.

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

1955 yılında dünyaya gelen Ahmet Arif Denizolgun doğma büyüme İstanbulludur. Türk mimar ve siyasetçi olan Denizolgun 08 Eylül perşembe günü itibariyle hayatını kaybetmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar akademisi Mimarlık Bölümünü bitiren Ahmet Arif Denizolgun daha sonra çeşitli çalışmalar yürütmüştür.

Columbia University Wagner College Ekonomi İş İdaresi bölümünden mezun olan Arif Ahmet Denizolgun Serbest Mimar ve Müteahhitlik yaptı. 1994 seçimlerinde Antalya'da milletvekili seçilen Denizolgun; 20. Dönem Antalya Milletvekilliği ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Denizolgun, NATO (North Atlantic Treaty Organization) Komisyon Başkanlığı ile Teknoloji ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerini yürütmüştür.