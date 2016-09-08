Bakan Albayrak'tan yaz saati değerlendirmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaz saati uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, karmaşa ve israfın sabit saat ile son bulacağını buna karşın ciddi bir tasarrufun sağlanacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bugün kesinleşen sabit saat uygulamasını değerlendirdi. Bu yıla kadar 'yaz saati' olarak bilinen uygulamanın artık tüm yıl boyunca geçerli olmasıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından bir değerlendirmede bulunan Albayrak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacağını belirtti.

OLUMSUZLUK - KARMAŞA YOK, TASARRUF VAR

HAYIRLI OLSUN

İşte Albayrak'ın konuya ilişkin değerlendirmesi;

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak için, Yaz Saati uygulamasını bundan sonra tüm yıl uygulama kararı aldık. Ülkemiz için hayırlı olsun. Uygulama ile ciddi tasarruf sağlayacağız. Mesai ve eğitim saatlerinde karanlık süre azalacak, geçiş dönemindeki olumsuzluklar yaşanmayacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek.





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CERABLUS'A BAYRAM MÜJDESİ

Bakan Albayrak ayrıca Cerablus ile ilgili bir de müjde verdi.

Albayrak Cerablus'un teröristlerden temizlendiğine işaret ederek, "Cerablus'u teröristlerden temizledik. Şimdi amacımız hayatı normale döndürmek. İnşallah bu bayram Cerablus'a yeniden elektrik sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.