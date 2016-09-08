Bakan Özlü: FETÖ Bylock'u TÜBİTAK'ta hazırladı!

Bakan Özlü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Bylock'u Milletin "ülke adına teknoloji üretiliyor" zannettiği TÜBİTAK'taki militanlarına hazırlattığını açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Özlü 15 Temmuz sonrası topyekün mücadele kararı alınan FETÖ'nün çalışma sistemine ilişkin bir bilgiyi de ilk kez paylaşmış oldu. Buna göre bugün karşımıza "Bylcok" olarak çıkan ve FETÖ'nün çözülmesinde önemli bir kaynak olan uygulamanın TÜBİTAK çalışanları tarafından geliştirdiğine yönelik tespitler var.

TÜBİTAK'TA HAZIRLANDI, 215 BİN KİŞİ KULLANDI

İşte Bakan Özlü'nün açıklamasından ilgili bölüm:

"Meşhur kamuoyunda bilinen 'By Lock' var biliyorsunuz. O kriptolu bir yazılım. Bu yazılımın bile bizim işten çıkardığımız eski TÜBİTAK çalışanları, yani FETÖ yapılanmasına mensup kişiler tarafından geliştirilmiş olacağı yönünde kuvvetli tespitlerimiz var. By Lock yaklaşık 215 bin kişinin haberleştiği bir ağ. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Elimizde ciddi veriler var"