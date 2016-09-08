Valiler toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Memleketin, milletin işini yaparken şekil, usul hatası sonuna kadar yapabilirsiniz. Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ise, hata yapın. Ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var ama hainliğe yok." dedi. Konuşmasında terörle mücadele konusunda yeni bir safhaya geçildiğini de hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Hudut kapısı dışındaki her geçiş suçtur gereği neyse yapılacaktır. Hiç tereddüt göstermeyeceğiz. Anında müdahale edilecek. Yaz kış gece gündüz enselerinde olacaksınız. Nasıl düşman saldırırsa karşılık veriliyor, bu da öyle. Anında gereği yapılacak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Valiler toplantısındaki konuşmasına vefat eden Ahmet Arif Denizolgun'a başsağlığı dileyerek başladı. Yıldırım, Efkan Ala'dan görevi devralan Süleyman Soylu'yu da tebrik etti.

Gölbaşı'dan Vilayetler Evi'nde Valiler Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hata yapmaya alan var ama hainliğe alan yok" dedi. Başbakan konuşmasında şunları kaydetti:

"HATA YAPIN HAİNLİK YAPMAYIN"

Masada çalışmak ile sahada çalışmak farklı. Memur uygulama yaparken korkar, çekingen davranır. Bunu böyle yaparsam nasıl olur diye düşünür. Memleketin, milletin işini yaparken şekil, usul hatası sonuna kadar yapabilirsiniz. Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ise, hata yapın. Ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var ama hainliğe yok.

Kendimden biliyorum. Bir etkinliğe gittinmi işler duruyor. Devlet paydos ediyor. Gidin ama amirlere gelmeyin deyin. Vali bey beni de görsün diye millet bekliyor ve milletin işi görülmüyor. Gitmeyin demiyorum, gidin ama herkes peşinizden gelmesin, dükkanlar açık olsun.

KILI KIRK YARACAKSINIZ

Açığa alınan çok sayıda kamu görevlisi var. İşin başında söyledik; adaletle hareket edeceğiz. Yurdun her köşesinde her kurumda bu işlerle ilgilenecek, yanlış var mı yok mu kontrol edecek şansımız yok. Sizlerin ferasetine adaletine güvenmekten başka şansımız yok. Kılı kırk yaracaksınız arkadaşlar. Burada ölçümüz belli. 17-25 aralık örgütün devletle bilek güreşi yapmaya karar verdiği gündür. O günden sonra bu örgütle irtibatlı kişiler varsa bunların masum görülmesi asla düşünülemez. Yapacağanız çalışmalarda bunu gözardı etmeyin.

Yanlış yapıldıysa operasyonlar tamamlandıktan sonra yanlışlar düzeltilecek. Bu örgüt kapalı bir örgüt saydam değil ilişki ağları çalışma biçimleri tespitte büyük zorluk çıkarıyor. Yanınızda yıllardır çalışan insan sizi derdest edip götürüyor. Böyle bir örgütle karşı karşıyayız. Ne bu işi sulandıralım ne de taviz verelim.

"Kırk yılı yaracaksınız"

EMNİYETE NE KADAR ÖNEM VERİYORSANIZ JANDARMAYA DA VERİN

OHAL vesilesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Gördüğüm kadarıyla taşrada bu çok fazla hissedilmiyor. Oradaki sevk ve idarede bu hususu gözden uzak tutmayın emniyete ne kadar önem veriyorsanız jandarmaya da verin. Birini diğerine daha çok terch ettiğiniz hissedilirse zafiyet ortaya çıkar. Şunu bilmelisiniz ki Jandarma da Sahil Güvenlik de tamamen İçişleri Bakanlığımızın sevk ve idaresindedir.

Vatandaş yıllardır kaymakamlıklar valilikler yol yapar diye alışmış belediye de ya iş bilmezlikten ya da idare edememekten malesef şehir dışındaki hizmetler istendiği gibi yapılamadı. Bu bir memnuniyetsizlik olarak vatandaşa yansıdı. Bu belediyenin işi dediğimizde bize itibar etmedi. Belediye yapamadığı yerleri biz yapacağız. O zaman belediyenin oraya ayırdığı bütçeyi biz kullanacağız.

"Emniyete ne kadar önem veriyorsanız Jandarmaya da verin"

ŞEHRE HEYECAN VERECEKSİNİZ

Valiler olarak siz yönettiğiniz şehrin her şeyinden sorumlusunuz. Proje üreteceksiniz. Şehre heyecan vereceksiniz. Yaratıcı projeler üreteceksiniz. Eğer yönettiğiniz şehirdeki hemşehrilerinizi işin içine katamazsanız ne kadar başarılı olsanız da sonuç yok. Vatandaş sizin heyecanınıza ortak olmalı. Mutalak yerel projelere hız vermeniz lazım

19'unda 17 milyondan fazla öğrenci okula başlıyor. Okulların hazır hale getirilmesi.. Dolaşacaksınız okulları eksiği gediği var mı? Sahadakini göreceksiniz, saha çok önemli. Vatandaşın size gelmesini beklemeyin. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin sihirli cümledir. İnsanlar mutlu olmassa ne kadar başarılı olduğunuzun bir anlamı olabilir mi?

Uyuşturucu ile amansız mücadele edeceksiniz. Bu sinsi bir plandır. Ülkenin geleceği için uygulanan sinsi küresel bir plandır. Bu konuda da elinizde çok imkan var. Sistem nasıl çalışıyor? Bunlara kafa yoracaksınız. Aynen terörde olduğu gibi.

"Valiler olarak siz yönettiğiniz şehrin her şeyinden sorumlusunuz"

HUDUT KAPISI DIŞINDAKİ HER GEÇİŞ DÜŞMAN GEÇİŞİDİR

Biliyorsunuz terörde yeni bir sisteme girdik savunma değil taarruz. Taviz yok. Hudut kapısı dışındaki her geçiş suçtur gereği neyse yapılacaktır. Hiç tereddüt göstermeyeceğiz. Anında müdahale edilecek. Yaz kış gece gündüz enselerinde olacaksınız. Nasıl düşman saldırırsa karşılık veriliyor, bu da öyle. Anında gereği yapılacak.

Başbakan Yıldırım "Hudut kapısı dışındaki her geçişe anında müdahale edilecek"

HDP'YE MESAJ: DAHA 6-7 EKİM OLAYLARININ HESABI DURUYOR

Kararlılık olduğu müddetçe bu işi yönetilebilir hale getirebilriz. Terörle iltisaklı parti çıkmış 'Belediyelere ilişirseniz sivil direniş başlatacağız' diyor. Türkiye hukuk devleti, kimse hukuktan üstün değildir. Mahkeme çağrıyorsa tıpış tıpış gidip ifadesini verecek. Daha 6-7 Ekim olaylarının hesabı duruyor. Türkiye bir hukuk devletidir.

HDP'Lİ BELEDİYELER

Terörle irtibatlı belediyelerle ilgili düzenleme yapıldı, gereğini yapın. İllerde valiliklere tam yetki verildi. Bu konuda çekingen davranmayın. Ülkenin kaynaklarını askere kurşun olarak dönmesine izin vermeyin. Hiç tereddüt etmeyin. Gereğini yapın. Sizden istirhamım bu. Terörün mali kaynaklarını, silah lojistik kaynaklarını ortadan kaldırmazsak bu mücadelenin bedeli ağır olur. Kararlılık burada kilit kelimedir. Hiç rehavete kapılmayın.

PARA-BOL ESPRİSİ

Üretimi sağlayan, turizmi, sosyal hayatı canlandıracak projeler... Amacımız bölgesel olarak kalkınma farkını ortadan kaldırmak. 2023'ü 2030'ları konuşacağız. Dünyanın parmakla gösterilen ülkelerden biri olduğumuzu konuşacağız. Bu proje size emanet. Projeyi biliyorsunuz. Müsteşarımız izletti.

Ben Ulaştırma Bakanı olarak görevimin ilk yıllarında valileri topladım. Bir salonda böyle konuşuyoruz. Şu kadar yol yapacağız... dedim. Bazı arkadaşlar donuk donuk bakıyorlar. Tepki yok, heyecana katılım yok. Dedim ki arkadaş merak etmeyin bunları nasıl yapacağız diye düşünüyorsunuz. Dedim ki merak etmeyin para bol.. Sonra canlandılar. O işi başlattık. Yıl sonu geldi. Arkadaşlar para bol demiştiniz dedim. Dedim ki sayın valim siz geometri okumadınız mı ben size para-bol dedim.