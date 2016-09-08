"Ben mağdurum diyen herkesin başımızın üstünde yeri var"

Son bir yılda 700'e yakın terör şehidi verildiğine dikkati çeken Mehmet Müezzinoğlu, "Kamuda, Güneydoğu'daki PKK eylemlerine yataklık yapan kim varsa bu süreçte onlar da inceleniyor. Bu anlamda da önümüzdeki 15 gün veya 1 ay içinde PKK ile ilişiği olan, destek veren kim varsa bunlarla ilgili kararlar da gelecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, darbe girişiminin ardından kamudaki görevden almaların bir komisyon tarafından yeniden gözden geçirileceği iddiaları üzerine, "15 Temmuz hain kalkışmasında 241 şehidimiz var. Mağduriyet, bu şehit ailelerinin. 2 bin 100 civarında gazimiz var. Bunların bir kısmı hayatını engelli yaşayacak. Bir de 80 milyon insan, o geceyi korkuyla, panikle geçirdi. Bu hain işi yapanlar, her türlü cezai müeyyidenin muhatabı olmalı ve kamu vicdanı bu anlamda rahat olmalı. Bunu yaparken de bir mağdur kitle oluşmamalı" dedi.

"MAĞDURİYET OLUŞMASINA ASLA MÜSAADE ETMEMELİYİZ"

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Harmancık ilçesinde Eko Turizm Tesisleri'nde dağ yöresi ilçe başkanları, yönetimleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Müezzinoğlu, mağduriyetlerin giderilmesi için güçlü bir iradeyle yola devam etmek gerektiğini ifade ederek, "Mağdur olduğunu söyleyen herkesin başımızın üstünde yeri var. Mağduriyetinde haklıysa, devlet ve milletin bu yaşadığı süreçte, o da bir gazi gibi, şehit yakını gibi kısa süreli bir mağduriyet yaşamış olur. 'Devletime, milletime, vatanıma helal olsun' der ve yine görevinin başına geçer. Cumhurbaşkanımız, 'Hak edeni cezalandırırken, bir mağduriyet oluşmasına asla müsaade etmemeliyiz. Titiz davranmalıyız. Bu hızlı kararlarda olaki bazı mağduriyetler varsa onların da hak ve hukukunu korumalıyız' talimatını verdi. Bütün bakanlıklarda geri dönüş taleplerini zaten alıyoruz. Bu incelemeleri hızla yaparak, hiçbir mağduriyet yaşanmamasının gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

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"BYLOCK SİSTEMİ İÇİNDE YAKLAŞIK 180 BİN KİŞİ VAR"

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, yüz binlerle insanın açığa alındığını ifade ederek, "ByLock sistemiyle darbe eyleminin iletişimi içinde olan yaklaşık 180 bin kişiden bahsediliyor. Takdir edersiniz ki henüz daha 2 ay olmadı. Binlerle ifade edilen kişinin analizini yapabilmek, bir taraftan da hızlı karar vermek gerekiyor. Burada minimum da olsa mağduriyet olabilme ihtimalini söylüyoruz ve görüyoruz. 'Bu ihtimal devam etsin' bakışımız yok. Kim elini vicdanına koyup 'Ben mağdurum' diyorsa, bizim vicdanımız onlara açık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'ndan 785 kişinin ihraç edildiğini, 180 kişinin açığa alındıktan sonra iade edildiği bilgisini veren Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 520 kişiyle ilgili araştırmanın da devam ettiğini bildirdi.

"PKK İLE İLGİLİ OLANLAR DA İHRAÇ EDİLİYOR"

Son bir yılda 700'e yakın terör şehidi verildiğine dikkati çeken Mehmet Müezzinoğlu, "Kamuda, Güneydoğu'daki PKK eylemlerine yataklık yapan kim varsa bu süreçte onlar da inceleniyor. Devlet ve millet adına kamu görevi üstlenen, tavrı, devlet ve milletten yana olmayanların kamuda durma şansı olmayacak. Bu anlamda da önümüzdeki 15 gün veya 1 ay içinde PKK ile ilişiği olan, destek veren kim varsa bunlarla ilgili kararlar da gelecek" şeklinde konuştu.

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