Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Valiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Valiler Toplantısında konuşuyor...

Bugün kurumlarımızın geçmişine baktığımız zaman 200 yıllık 300-500-1000 yıllık kuruluş yıldönümleri görüyoruz. Osmanlı Devlet'nin 33 vilayeti vardı. Bugün aynı topraklar üzerinde 64 devlet hüküm sürüyor.

Devlet yönetim anlayışımız böylesine eski ve güçlüdür. sizlerin büyük sorumluluğu var. Hükümetin devletin o şehirdeki tutan eli hisseden kalbi durumundadır.

Şayet valiliklerimiz görevlerini hakkıyla yerine getiremezse tıpkı bu uzuvlarını kaybeden bir insanın engelli durumuna düşmesi gibidir. Hayat günün 24 saati haftanın 7 günü yılın 365 günü kesintisiz sürdüğüne göre valilerimiz de aynı anlayışla çalışması gerekmektedir.

Klasik memur anlayışı ile çalışamassınız. Sorumluluğunuz bütünüyle devlete karşıdır. Türkiye son 200 yıldır pekçok şeyi kaçıran geriden takip eden bu yüzden de büyük bedeller ödeyen bir millettir.

Bu sabah gerek bakanımızın gerek başbakanımızın konuşmalarını izledim. Orada birçok şeyler detaylandırarak anlatıldı. Bazı tespitlerimi aynı zamanda yerel yönetimden gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak ifade etmek istiyorum.

Türkiye aynı anda birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalan bir ülkedir. Bunlardan biri terörle mücadele ikincisi Suriye nedeniyle sınır güvenliğimizi sağlama hususudur.

Suriye krizi ile DAEŞ belasıyla karşı karşıya kaldık. Son olarak da FETÖ'nün kanlı yüzünü gördük. Bu terör örgütleri arka planda irtibat halindedir.

Gaziantep'deki son saldırı başta olmak üzere birçok saldırının arkasında FETÖ'nün izlerini görüyoruz. Bu durum bizim tüm terör örgütleriyle aynı hassasiyetle mücadele etmemizi mecbur kılıyor.

Hepsinin kökünü kazıyana kadar yolumuza devam edeceğiz. Şahsım için söylüyorum bu can bu tende olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğim.

Bu örgüt vatana ihanet etmiştir. İşte 1999 sonra da kaçıp gitmiştir. Bölücü terör örgütünün başı buraya teslim edilirken o buradan gitmiştir.

Bu darbe diğerlerinden farklı olarak milletimizin değerlerini istismar eden kullanan çarpıtan bir çetenin ürünüdür. Diğer darbelerde milletimiz karşısındaki gücün kim olduğunu bildiği için gardını alabiliyordu.

FETÖ milletin kanını emerek büyümüş ve sinsice her tarafa yayılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimine karışan subayların rütbelerine bakınca 1990'larda sızdığını görüyoruz.

Çok kişilikli bir hayat süren sürekli takiyey yapan bu insanların haleti ruhiyelerinin sağlıklı olabilmesi mümkün değildir. Askeri kılıktaki bu terörirstlerle harekete geçti ve o geceyi bu millete yaşattı.

17-25 Aralık'ta bu yapının karanlık yüzünü tamamen gördük. Şahsen konuşmalarımda bunlar terör örgütü dedikçe karşımdakiler terör örgütü can alır, silahlı olur diyordu.

Bunlar bu milletin vergileriyle silahlandırdığı bir terör örgütü. FETÖ'nün gerçek niyetini keşfeden milletimiz 15 Temmuz gecesi devletten çok daha kararlı bir şekilde bu ihanet şebekesinin karşısına dikildi.

Bu kişi sadece Türkiye Cumhuriyetini ele geçirme arzusunda olan bir meczup değil. Mısır gazetesine verdiği röportajda 170 ülkede eğitim öğretim çalışmaları yaptığını söylüyor.

Bu 170 ülkeyi ele geçirmeye çalışıyoruz demek. Bu okullarda o ülkelerin devlet başkanlarının çocuklarını yetiştiriyorlar. Birçok yer onlar bu tür görevler üstlenmeye başladılar.

YURT DIŞINDAKİ OKULLARDA TÜRK ÜNVANI YASAKLANACAK

Gittiğim her yerde belgelerle bunları anlatıyorum. Beni anlamakta zorlanıyorlar. Dün Bakanlar Kurulu'nda söyledim. Hemen düzenleme yapalım. Dünyadaki bizim bilgimiz dışında nerede Türkiye ünvanı varsa yasaklamamız lazım.

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