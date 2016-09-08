Dünyada 750 Milyon kişi okuma yazma bilmiyor!

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon dünya üzerinde okuma yazma bilmeyenlerin şok edici rakamını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon dünya üzerinde okuma yazma bilmeyenlerin ürküten sayısını açıkladı. Buna göre Dünyada okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 750 milyonun üzerinde. İşte ayrıntılar...

250 MİLYON ÇOCUK OKUMA BİLMİYOR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 8 Eylül Uluslararası Okur Yazarlık Günü için bir mesaj yayınladı. Ki-moon açıklamasında "250 milyon kadar ilk okul çağı çocuk temel okuma yazma becerilerinden mahrum. Hiç okula gitmemiş çocuk ve ergen sayısı ise 124 milyon" ifadelerini kullandı.

2030'UN GÜNDEMİ OKUR YAZARLIK

Ban Ki-moon Dünya'nın bu yıl, kapsamlı ve dönüştürücü 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini uygulamaya koyduğunu hatırlattı. 17 evrensel, birbiri ile bağlantılı ve bütünlük oluşturan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden oluşan 2030 Gündeminin asıl olarak insanlar, dünya, ortaklık ve barış için bir eylem planı olduğunu belirten Ki-moon, "2030 gündeminin merkezinde okur yazarlık yer alıyor" diyerek tehlikenin boyutunu aktardı.

750 MİLYON KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

115 milyonu gençler olmak üzere 750 milyonun üzerinde yetişkin insanın okuma yazma bilmediğini kaydeden Ki-moon, bu grubun üçte ikisini kadınların oluşturduğunu ifade ederek, "250 milyon kadar ilk okul çağı çocuk temel okuma yazma becerilerinden mahrum. Hiç okula gitmemiş çocuk ve ergen sayısı ise 124 milyon" dedi.