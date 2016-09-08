İzmir Ege Üniversitesi kampüsü ana girişinde unutulan bir çanta korku dolu anlar yaşattı. Fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ege Üniversitesi kampüsü ana girişinde meydana geldi.

Kampüs girişinde bir duvarın dibinde bir sırt çantası gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetlerinin çıkması rahat bir nefes aldırdı.