Eski emniyet müdürünün evinden çıktı

Bursa’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya’nın evinde bulunan Fethullah Gülen imzalı not dikkat çekti. "Ümidin emin temsilcilerinden aydınlık ruh, mübarek ve mümtaz kardeşim, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahyaoğlu Beye en içten muhabbetlerimle..... M. Fethullah Gülen" yazılı not, Kuran-ı Kerim Türkçe Meali içerisinde bulundu. Kahya’nın, "Bana böyle bir belge verilmedi. Kurulan komplodur" dediği not, adliyedeki soruşturma dosyasına konuldu.

Bursa'da, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından devam eden FETÖ/PDY operasyonu kapsamında eski Bursa İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya 28 Temmuz günü Bursa'daki evinin önünde polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, iddiaya göre bir ilaç firmasına ait antetli kağıda yazılı Fethullah Gülen'in imzası bulunan not ele geçti. "Ümidin emin temsilcilerinden aydınlık ruh, mübarek ve mümtaz kardeşim, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahyaoğlu Beye en içten muhabbetlerimle..... M.Fethullah Gülen" yazılı not, evde bulunan Kuran-ı Kerim Türkçe Meali içersinde ele geçirildi. Bu not adliyedeki soruşturma dosyasına konuldu.





Sorgulaması tamamlanan ve 12 Ağustos çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Ali Osman Kahya, Nöbetci Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada darbe girişimini ve darbecileri lanetlediğini belirtip şöyle dedi:



"Gözaltına alındığımda evimin önünde arabadaydım. Beni arabanın içerisinde tuttular. Arama esnasında eve sokmadılar. Aramada evimde ele geçen ve Fethullah Gülen'in bana hitaben yazdığı bildirilen not hakkında bilgim yoktur. Bana böyle bir belge verilmedi. Bu belge bana ait değildir. Bana kurulan bir komplonun bir parçası olduğunu düşünüyordum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Dikkat edileceği üzere notun üzerinde soy ismim 'Kahya' yerine 'Kahyaoğlu' yazılmıştır. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim. Hakimliğiniz aksi kanaatteyse adli kontrol hükümlülüğünün uygulanmasını talep ederim."



ZİRVE YAYINEVİ KATLİAMINDA MALATYA'DAYDI



Malatya'da İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada Zirve Yayınevi'ndeki saldırı sonrası eleştiri odağı olan Ali Osman Kahya, Kasım 2011 yılında Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Bursa'da 2014 yılının Ocak ayına kadar görev yapan Ali Osman Kahya daha sonra merkeze alındı.

GÜLEN'İN YANINDAKİ GERÇEK YELPAZECİ ORTAYA ÇIKTI