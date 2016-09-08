F-16'lara Suriye hududunda devriye görevi

TSK Suriye sınırında yaşanan olaylar ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre 6 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu gerçekleştirildi. Bu jetlerin bölge görevlendirmesi devam ediyor ve tehlike anında uçuşlar tekrarlanacak

Genelkurmay Başkanlığı Suriye sınırında yaşanan olaylar ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre 6 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu gerçekleştirildi. Bu jetlerin bölge görevlendirmesi devam ediyor ve tehlike anında uçuşlar tekrarlanacak.

YENİDEN GÖREVLENDİRME OLABİLİR

Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin güney sınırında terör örgütü unsurları ve sınır ihlallerine ilişkin icra edildiğini belirttiği F-16'ların gerekli durumlarda yeniden görevlendirilebileceğini belirtti.

KARADA DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Ayrıca açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, sınırlarda yasa dışı geçmeye çalışırken yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemeler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 934 ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 19 şahsın yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 126 kişinin de yakalandığı belirtildi.