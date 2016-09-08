FETÖ’nün ‘Subaylar’ sistemi deşifre oldu!

FETÖ üyesi subayların okullara girişten itibaren nasıl yetiştiği ve adım adım öğrenci olma, askerliğe geçiş, aile kurma ve örgüt ekonomisine dahil olma süreçleri deşifre oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün Askeri personel düzeyinde kadrolaşması sürecinde yaşananlar, ve örgütün çalışma biçimine yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Örgüt hiyerarşisinde Askeri Personele talimat veren 'Abi-Abla' sıfatlı örgüt yöneticilerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 kişinin sorgusunda önemli tespitler yapıldı.

HARP OKULU SORULARINI VERİP KAMPA ALDILAR

Buna göre Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon ile gözaltına alınan 5'i askeri personel 27 kişinin sorgusunda Harp Okulu ve Harp Akademisi sınav sorularının öğrencilere verildiği, soruların veriliş tarihinden itibaren bu öğrencilerin 'ABİ' tabir edilen örgüt yöneticileri tarafından 'KAMP' adı altında belli yerlerde tutularak soruların ezberletildiği belirlendi.

SUBAYLAR SADECE 'ÖRGÜT AİLESİ' KURABİLDİ

Söz konusu isimlerin sorgusunda Örgüt mensubu Subayların istediği kişilerle evlenmesine izin verilmediği ve evleneceği kişinin FETÖ yöneticileri tarafından belirlendiği ortaya çıktı. Buna göre ortaya çıkan 'Örgüt ailesi' Erkekler abiye, kadınlar ablaya bağlanacak şekilde kurulmuş oluyordu.

TÜM AİLEDE BANK ASYA HESABI

Anlatılan yolla teşekkül eden ailenin örgüt ekonomisine dahil edilmesi adımının ise; Eşlerin birinci derece yakınlarının tamamına Bank Asya hesabı açılması ile gerçekleştiği belirlendi.

Sabah.com.tr

BAKAN ÖZLÜ: FETÖ BYLOCK'U TÜBİTAK'TA HAZIRLADI!

FETÖ, HİMMETİ MAFYA USULÜYLE TOPLAMIŞ