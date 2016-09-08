İzmir'de FETÖ'den 32 kişi tutuklandı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 39 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden aralarında emniyet mensubu ve askerlerin de bulunduğu 32 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ''silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan ve daha önce görevlerinden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı Ufuk S. ve Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk H., dosyadaki eksiklikleri nedeniyle tekrar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

4 zanlı ve Avukat Ahmet Ç. ise mahkemece haklarında yurt dışı yasağı uygulanarak, serbest bırakıldı.