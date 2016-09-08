İzmir'de terör örgütüne büyük darbe!

İzmir'in Buca ilçesinde MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda örgütün üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen zanlının da olduğu 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, MLKP terör örgütüne yönelik geçtiğimiz 23 Ağustos'da düzenlenen operasyonun firari zanlıları Deniz B. ve Rıdvan C'nin İzmir'de olduğu tespit edildi.

Zanlıların Buca ilçesi Barış Mahallesi'nde izbe bir evde gizlendiğini belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 zanlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken Deniz B'nin üzerinden sahte kimlik ve pasaport çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Deniz B'nin MLKP'nin İzmir sorumlusu olduğu, güvenlik güçlerinin artan operasyonları sonrası yönetim kademesinde önemli darbeler yemesi nedeniyle İstanbul'da görevlendirildiği iddia edildi.

İzmir'de MLKP'ye yönelik operasyonda firari olarak aranan Deniz B'nin operasyon sonrası güvenlik güçlerinin kendisini İstanbul başta olmak üzere farklı illerde arayabileceği düşüncesiyle hareket ederek, operasyonun merkezi İzmir'e geldiği ancak bu durumun istihbarat birimlerinin dikkatinden kaçmadığına işaret edildi.

Deniz B. ile Rıdvan C'nin örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı eğitim verilen kamplarına kaçma hazırlığında olduğu, yanlarında bulunan kıyafetlerden ve eşyalardan da bu durumun anlaşıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Rıdvan C'nin Suruçtaki patlamada yaralandığı Deniz B'nin de örgüt üyeliğinden daha önce 15 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

İzmir'de MLKP terör örgütüne 23 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.