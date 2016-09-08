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Kapatılan askeri okulların öğrencileri ile ilgili flaş gelişme

  • AA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 17:27 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 18:40
Kapatılan askeri okulların öğrencileri ile ilgili flaş gelişme
Kapatılan askeri okulların öğrencileri ile ilgili flaş gelişme

Yükseköğretim Kurulunca, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde, kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarını alacakları koordinatör üniversiteler açıklandı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2015-2016 eğitim öğretim döneminde kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarını alacakları koordinatör üniversiteler açıklandı.

YÖK tarafından, 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 105'inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kayıtlı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yükseköğretim kurumları tarafından işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olmayan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilecek.

- KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTELER

Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından sadece 2015-2016 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin diplomaları, belirlenen koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinde 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca öğrencinin yerleştirildiğine dair açıklama yazılacak.

Bu kasamda, Kara Harp Okulu, Jandarma Astsubay MYO, Kara Kuvvetleri Astsubay MYO mezunları diplomalarını Gazi Üniversitesinden, Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay MYO, Hava Astsubay MYO mezunları Teknik Üniversitesinden, GATA Tıp Fakültesi, GATA Hemşirelik Yüksekokulu, GATA Astsubay Hizmetleri MYO mezunları Sağlık Bilimleri Üniversitesinden, Bando Astsubay MYO mezunları da Hacettepe Üniversitesinden alacak.

- ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ

Ara sınıflardaki öğrencilerinin bilgi ve belgeleri, öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumuna iletilecek. GATA Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ile Astsubay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki öğrenciler, Sağlık Bilimleri Üniversitesine aktarılacak.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ikili anlaşmalar veya milletlerarası anlaşmalar uyarınca askeri yükseköğretim kurumlarına devam ettikleri dikkate alınarak bu öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesine aktarılacak.

Öğrenciler, askeri yükseköğretim kurumlarına askeri liselerden sınavsız olarak geçiş yapabildiklerinden ÖSYS sınavlarına girmeden askeri liselerden mezun olarak öğrencilik hakkı kazananların ortaöğretim diploma notları dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilecek.

ÖSYS sonucuna göre kayıt olan öğrenciler ise söz konusu askeri yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki ÖSYS puanlarından öğrenim görmekte olduğu programın puan türü veya tercih edebileceği programın puan türü dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilecek.

Öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki programları tercih edebilecek.

Öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde söz konusu vakıf yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemesi gerekecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih listelerinde programların koşulları ve öğretim dili yer alacak. Öğrencilerden 24 tercih alınacak.

Öğrenciler, öğretim dili Türkçe veya yabancı dil olan programlardan tercih yapabilecek.

Öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri programın yabancı dil yeterlik şartını sağlaması, sağlayamayanların yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekecek.

Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından diploma notları ile ÖSYS puanları ve programların oluşan taban puanları dikkate alınarak yerleştirilecek.

Öğrencilerin daha önce aldığı derslerin yükseköğretim kurumlarındaki programlara intibakı, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından yapılacak, diploma eki ve transkriptlerde öğrencinin kapatılan vakıf askeri yükseköğretim kurumundan aldığı dersler belirtilecek. Yerleştirilen öğrencilere belge, diploma, transkript gibi işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek.

Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin tercih yapabileceği alanlar ise şöyle belirlendi:

ASKERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALANLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALANLAR

DENİZ HARP OKULU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ İNŞA VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DENİZ GÜVENLİĞİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER YUKARIDA YER ALAN TÜM ALANLARDAN TERCİH YAPABİLECEK

3 VE 4 ÜNCÜ SINIFA GEÇEN

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ İNŞA VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

ÖĞRENCİLERİ

TERCİH EDEBİLECEK

3 VE 4 ÜNCÜ SINIFA GEÇEN

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DENİZ GÜVENLİĞİ

ÖĞRENCİLERİ

TERCİH EDEBİLECEK

HAVA HARP OKULU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

UZAY MÜHENDİSLİĞİ

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

İŞLETME

KARA HARP OKULU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME

İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ

KAMU YÖNETİMİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLERDEN

ALAN 1 OLANLAR MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINI

ALAN 2 OLANLAR İŞLETME KAMU YÖNETİMİ SOSYOLOJİ PROGRAMLARINI

ALAN 3 OLANLAR İŞLETME KAMU YÖNETİMİ SOSYOLOJİ İLE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMLARINI

TERCİH EDEBİLECEK

BANDO ASTSUBAY MYO

ÇALGI BAKIM ONARIMI

ÇALGI BAKIM ONARIMI

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR

BANDO ŞEFLİĞİ

BANDO ŞEFLİĞİ

Çalgı Bakım Onarımı ile Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar programlardaki öğrencileri Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde önlisans programı açılarak yerleştirildi.. Bando Şefliği lisans programında kayıtlı öğrenciler de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bando Şefliği programını yerleştirildi.

DENİZ ASTSUBAY MYO

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME

ELEKTRİK

ELEKTRİK

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞLETME YÖNETİMİ

UÇAK TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEKNOLOJİSİ

TÜM ADAYLAR KENDİ ALANLARI İLE BİRLİKTE SEÇEBİLECEK

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME

HAVA ASTSUBAY MYO

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

ELEKTRİK

ELEKTRİK

ELEKTRONİK HABERLEŞME

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME (RAPCON 303X4)

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

GÜVENLİK VE KORUMA

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

HAVA TRAFİK

HAVA TRAFİK KONTROL

HAVA TRAFİK KONTROL

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

LOJİSTİK

LOJİSTİK

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEK .PROG. MEKANİK DALI

UÇAK TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEK. PROG. AVİYONİK BÖLÜM

UÇAK TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEK. PROG. AVİYONİK DALI

UÇAK TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEK. PROG. MEKANİK BÖLÜMÜ

UÇAK TEKNOLOJİSİ

JANDARMA ASTSUBAY MYO

KAMU GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞİNİN SAĞLANMASI

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

ADALET

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MYO

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK

ELEKTRİK

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞLETME YÖNETİMİ

MEKATRONİK

MEKATRONİK

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEKNOLOJİSİ

YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ

YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesine aktarıldı

GATA Hemşirelik

HEMŞİRELİK

GATA TIP

TIP

SAĞLIK ASTSUBAY MYO

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Aktarıldı.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

ANESTEZİ

ANESTEZİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

İLK VE ACİL YARDIM

İLK VE ACİL YARDIM

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

KAPATILAN ASKERİ OKUL MEZUNLARI İÇİN SINAV KAPATILAN KULELİ ASKERİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OKULDAN AYRILDI