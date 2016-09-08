Kapatılan askeri okulların öğrencileri ile ilgili flaş gelişme

Yükseköğretim Kurulunca, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde, kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarını alacakları koordinatör üniversiteler açıklandı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2015-2016 eğitim öğretim döneminde kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarını alacakları koordinatör üniversiteler açıklandı.

YÖK tarafından, 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 105'inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kayıtlı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yükseköğretim kurumları tarafından işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olmayan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilecek.

- KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTELER

Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından sadece 2015-2016 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin diplomaları, belirlenen koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinde 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca öğrencinin yerleştirildiğine dair açıklama yazılacak.

Bu kasamda, Kara Harp Okulu, Jandarma Astsubay MYO, Kara Kuvvetleri Astsubay MYO mezunları diplomalarını Gazi Üniversitesinden, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay MYO, Hava Astsubay MYO mezunları İstanbul Teknik Üniversitesinden, GATA Tıp Fakültesi, GATA Hemşirelik Yüksekokulu, GATA Astsubay Sağlık Hizmetleri MYO mezunları Sağlık Bilimleri Üniversitesinden, Bando Astsubay MYO mezunları da Hacettepe Üniversitesinden alacak.

- ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ

Ara sınıflardaki öğrencilerinin bilgi ve belgeleri, öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumuna iletilecek. GATA Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ile Astsubay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki öğrenciler, Sağlık Bilimleri Üniversitesine aktarılacak.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ikili anlaşmalar veya milletlerarası anlaşmalar uyarınca askeri yükseköğretim kurumlarına devam ettikleri dikkate alınarak bu öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesine aktarılacak.

Öğrenciler, askeri yükseköğretim kurumlarına askeri liselerden sınavsız olarak geçiş yapabildiklerinden ÖSYS sınavlarına girmeden askeri liselerden mezun olarak öğrencilik hakkı kazananların ortaöğretim diploma notları dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilecek.

ÖSYS sonucuna göre kayıt olan öğrenciler ise söz konusu askeri yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki ÖSYS puanlarından öğrenim görmekte olduğu programın puan türü veya tercih edebileceği programın puan türü dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilecek.

Öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki programları tercih edebilecek.

Öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde söz konusu vakıf yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemesi gerekecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih listelerinde programların koşulları ve öğretim dili yer alacak. Öğrencilerden 24 tercih alınacak.

Öğrenciler, öğretim dili Türkçe veya yabancı dil olan programlardan tercih yapabilecek.

Öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri programın yabancı dil yeterlik şartını sağlaması, sağlayamayanların yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekecek.

Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından diploma notları ile ÖSYS puanları ve programların oluşan taban puanları dikkate alınarak yerleştirilecek.

Öğrencilerin daha önce aldığı derslerin yükseköğretim kurumlarındaki programlara intibakı, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından yapılacak, diploma eki ve transkriptlerde öğrencinin kapatılan vakıf askeri yükseköğretim kurumundan aldığı dersler belirtilecek. Yerleştirilen öğrencilere belge, diploma, transkript gibi işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek.



Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin tercih yapabileceği alanlar ise şöyle belirlendi:

ASKERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALANLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALANLAR DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞA VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DENİZ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER YUKARIDA YER ALAN TÜM ALANLARDAN TERCİH YAPABİLECEK 3 VE 4 ÜNCÜ SINIFA GEÇEN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞA VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ TERCİH EDEBİLECEK 3 VE 4 ÜNCÜ SINIFA GEÇEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DENİZ GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ TERCİH EDEBİLECEK HAVA HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ UZAY MÜHENDİSLİĞİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİM BİLİMLERİ İŞLETME KARA HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME İŞLETME KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLERDEN ALAN 1 OLANLAR MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINI ALAN 2 OLANLAR İŞLETME KAMU YÖNETİMİ SOSYOLOJİ PROGRAMLARINI ALAN 3 OLANLAR İŞLETME KAMU YÖNETİMİ SOSYOLOJİ İLE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK BANDO ASTSUBAY MYO ÇALGI BAKIM ONARIMI ÇALGI BAKIM ONARIMI ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR BANDO ŞEFLİĞİ BANDO ŞEFLİĞİ Çalgı Bakım Onarımı ile Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar programlardaki öğrencileri Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde önlisans programı açılarak yerleştirildi.. Bando Şefliği lisans programında kayıtlı öğrenciler de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bando Şefliği programını yerleştirildi. DENİZ ASTSUBAY MYO BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME ELEKTRİK ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİ UÇAK TEKNOLOJİSİ UÇAK TEKNOLOJİSİ TÜM ADAYLAR KENDİ ALANLARI İLE BİRLİKTE SEÇEBİLECEK DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME HAVA ASTSUBAY MYO BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRİK ELEKTRONİK HABERLEŞME ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK HABERLEŞME (RAPCON 303X4) ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ GÜVENLİK VE KORUMA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HAVA TRAFİK HAVA TRAFİK KONTROL HAVA TRAFİK KONTROL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LOJİSTİK LOJİSTİK OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ UÇAK TEK .PROG. MEKANİK DALI UÇAK TEKNOLOJİSİ UÇAK TEK. PROG. AVİYONİK BÖLÜM UÇAK TEKNOLOJİSİ UÇAK TEK. PROG. AVİYONİK DALI UÇAK TEKNOLOJİSİ UÇAK TEK. PROG. MEKANİK BÖLÜMÜ UÇAK TEKNOLOJİSİ JANDARMA ASTSUBAY MYO KAMU GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞİNİN SAĞLANMASI ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA ADALET KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MYO BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ELEKTRİK ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİ MEKATRONİK MEKATRONİK OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ UÇAK TEKNOLOJİSİ UÇAK TEKNOLOJİSİ YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Sağlık Bilimleri Üniversitesine aktarıldı GATA Hemşirelik HEMŞİRELİK GATA TIP TIP SAĞLIK ASTSUBAY MYO Sağlık Bilimleri Üniversitesine Aktarıldı. AMELİYATHANE HİZMETLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ ANESTEZİ ANESTEZİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ İLK VE ACİL YARDIM İLK VE ACİL YARDIM TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

KAPATILAN ASKERİ OKUL MEZUNLARI İÇİN SINAV

KAPATILAN KULELİ ASKERİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OKULDAN AYRILDI