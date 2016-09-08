Meral Akşener için çember daralıyor

FETÖ'nün siyasi partilere sızma soruşturması kapsamında dün bazı operasyonlar düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü, sabah saatlerinde MHP'de Meral Akşener'e yakın bazı isimleri gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında en dikkat çekenleri Akşener'in en büyük destekçileri olarak tanınan Yeniçağ yazarları; Servet Avcı, Adnan İslamoğulları, Yavuz Selim Demirağ ve Kürşat Zorlu oldu. Evlerindeki bilgisayarlara el konulan yazarların, Başkent Spor Salonu'na götürüldükleri belirtildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden Zorlu'nun Kazakistan'da olduğu belirtildi. Örgütün siyasete müdahale etmek amacıyla MHP'ye kurultay operasyonu düzenlediği ve Akşener'e yakın isimlerin süreçte aktif görev aldığı iddia ediliyor. Yeniçağ yazarlarının dışında MHP'yi örgüte teslim etmek için operasyona soyunan isimler arasında; Rubil Gökdemir, eski milletvekili Turan Yaldır ve Alper Aksoy da bulunuyor. Gözaltına alınan isimler kurultay sürecinde Akşener'in yanında aktif rol oynamıştı. FETÖ'nün MHP'ye sızma girişiminde rol oynayan isimlerin tespit edilerek adli işlem uygulanacağı bildirildi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerden bazıları ifadelerinin ardından gece geç saatlerde serbest bırakıldı.