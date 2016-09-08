MHP'ninMerkez Disiplin Kurulu, Meral Akşener'i ihraç etme kararı aldı. Meral Akşener'in parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

MHP, Genel Başkan adayı Meral Akşener'i disiplin kurulunun kararı ile ihraç etti.

FETÖ'NÜN BAŞBAKANI OLACAKTI



Meral Akşener FETÖ'cülerin darbe girişimi başarılı olsaydı Başbakan olarak düşünülüyordu. Akşener de 15 Temmuz'dan önceki konuşmalarında bu konuya dikkat çekiyordu.

Meral Akşener MHP'den ihraç edildi

İşte MHP'den yapılan Akşener ihraç açıklaması;

AKŞENER’İN GENEL BAŞKANLIĞI HAYAL OLDU

"MERAL AKŞENER'İ GÜLEN, BAKAN YAPTI"

MERAL AKŞENER SOKAKLARDAKİ BİRLİK RUHUNU HAZMEDEMEDİ