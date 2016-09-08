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MHP'den ihraç edildi

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 16:12 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 16:48
Meral Akşener MHP'den ihraç edildi
Meral Akşener MHP'den ihraç edildi

MHP'ninMerkez Disiplin Kurulu, 'i ihraç etme kararı aldı. Meral Akşener'in parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

MHP, Genel Başkan adayı 'i disiplin kurulunun kararı ile ihraç etti.

FETÖ'NÜN BAŞBAKANI OLACAKTI

Meral Akşener FETÖ'cülerin darbe girişimi başarılı olsaydı Başbakan olarak düşünülüyordu. Akşener de 15 Temmuz'dan önceki konuşmalarında bu konuya dikkat çekiyordu.

Meral Akşener MHP'den ihraç edildi

İşte MHP'den yapılan Akşener ihraç açıklaması;

AKŞENER’İN GENEL BAŞKANLIĞI HAYAL OLDU "MERAL AKŞENER'İ GÜLEN, BAKAN YAPTI" MERAL AKŞENER SOKAKLARDAKİ BİRLİK RUHUNU HAZMEDEMEDİ