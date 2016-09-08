Öğretmen atamaları ön başvurusu için son gün

MEB'e yapılacak 15 bin kontenjanlı 2016 sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süresi bugün doluyor. Adayların atama için gerekli mülakata katılmaları için bugün ön başvurularını tamamlaması, ardından da başvuru sırasında kendilerine belirtilen tarihe kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek öğretmen atama başvurularını onaylatmaları gerekiyor.

2016 2017 Öğretmenlik ön başvuruları bugün son buluyor. FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında başlatılan kamu temizliği, yıllarca soruları çalan bu örgüt tarafından hakkı yenildiği için atanamayan öğretmenler için umut kapısı olmuştu. Bu kapsamda Sözleşmeli öğretmen olarak kamuda 15 bin öğretmen ataması yapılarak 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında göreve başlamaları sağlanacak.

BAŞVURULAR 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilerle önce daha önce KPSS'ye girmiş ve elinde geçerli Alan sınavı sonuçları olan öğretmenler başvurularını tamamladı. Eylül ayı itibarıyla da bu yıl KPSS alan sınavına girenlerin öğretmen ataması için ön başvuruları başladı. Söz konusu başvurular sonrasında çeşitli branşlarda tam 15 bin öğretmenin ataması yapılacak.

BAŞVURUDA SON GÜN

MEB'in duyurduğu 2016 sözleşmeli öğretmen atamasına başvurabilecek olan Alan sınavı sonucu sahibi ve KPSS atama puanı 50'nin üzerinde olan öğretmenlerin ön başvurularını tamamlamaları için bugün (8 Eylül 2016) son gün.

BAŞVURUSUNU TAMAMLAYAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ONAYLATMALI

Başvurusunu internet üzerinden tamamlayan öğretmenlerin atama için gerekli sözlü mülakata katılabilmek için ön başvuru sırasında belirttiği ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurusunu onaylatması gerekiyor. Başvuru onayı sonrasında mülakat tarihinde istenilen yerde olacak öğretmenlerden 60 puanı geçenler 2016 sözleşmeli öğretmen atamalarında yeni görev yerlerine ihtiyaca göre puan sıralaması dikkate alınarak atanacak.

Sabah.com.tr