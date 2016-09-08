Rakka’ya havadan, Musul’a karadan destek verilecek

Türkiye, ABD’nin DAEŞ’e karşı Rakka ve Musul için istediği destekle ilgili stratejisini belirledi. Rakka’da YPG unsurları katılmadığı takdirde hava desteği verilecek. Türkiye Musul’da ise karadan destek verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Musul ve Rakka'nın DAEŞ'ten temizlenmesinde Türkiye'nin rolüne ilişkin farklı seçenekler tartışılıyor. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye'de sahaya inerek bölgede etkin bir rol üstlendi. Türk askerinin desteğiyle Cerablus ve El Rai'yi alan ÖSO kuvvetleri kritik konumdaki El Bab'a ilerleyişini sürdürüyor. El Bab'ın daha güneyinde ve Fırat nehrinin doğusunda yer alan Rakka ise DAEŞ'in merkezi olarak biliniyor. Rakka'ya yapılacak koalisyon harekatına Türkiye belli şartlar sağlanırsa destek verebilecek. Öncelikle, ABD'nin organize ettiği, içinde YPG terör örgütü unsurlarının bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'ya ilerlemeden önce Arap unsurların ağırlıkta olduğu birliklerin ön planda olması istenecek. Ankara, Türkiye'nin operasyona vereceği destek daha çok hava kuvvetleri ile koalisyon güçleri ile ortak hedeflere nokta harekat, karadan ise Arap ağırlıklı olması kaydı ile SDG'nin, ÖSO marifetiyle geri bölge emniyetinin sağlanması olacak.



GÜNEYE İNME ŞARTI

Ankara'nın Rakka operasyonuna karadan destek vermesi için "güneye inme" şartı olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye'nin bu şartı kabul edilirse, Mehmetçik ile birlikte ÖSO Kuvvetleri El Bab'ın da güneyine inerek Rakka'ya kadar olan bölümü kontrol altına alacak. Böylece Rakka'ya yönelik operasyon başladığında YPG'nin Fırat Nehri'ni güneyden geçerek Afrin'e kadar ulaşması ve alternatif terör koridoru kurması da önlenecek. Türkiye bu harekatta koalisyon ülkelerine ayrıca havadan lojistik destek de verecek.



MUSUL DA KURTARILACAK

Uzun süredir yapılması beklenen Musul harekatı da Çin'deki G-20 Liderler Zirvesi sırasında Erdoğan- Obama görüşmesinde gündeme geldi. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde yer alan ve Türkmen nüfusun yoğunlukta olduğu bölge için endişeli. Terör örgütü PKK da bölgedeki DAEŞ varlığından faydalanarak, bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Türkmen kenti Telafer'in PKK'nın eline geçmesine yönelik riskler arttı. Erdoğan da bu riske dikkat çekerek, bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğini hatırlattı.



BAŞİKA YENİDEN GÜNDEMDE

Geçen nisan-mayıs aylarında yapılması beklenen ancak gerçekleşmeyen Musul harekâtına Türkiye'nin havadan destek vermesi bekleniyordu. Irak'ın kuzeyinde yer alan ve zaman zaman DAEŞ'in hedefi olan Başika kampının son durumu ise harekâta yönelik planları değiştirecek boyuta ulaştı. Türk askeri, Başika kampında en az 2 binden fazla Musullu'yu eğiterek silahlı güç haline getirdi. Musul'a yönelik harekâtın ana gücünü bu Arap unsurlar ve Barzani'nin Peşmergeleri oluşturacak. Tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Türk askeri, hem Musul yerel güçlerini yönlendirecek hem de Peşmergeye karadan stratejik katkı sağlayacak. Türkiye aynı zamanda koalisyon ülkeleriyle birlikte havadan