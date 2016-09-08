Sanal kumar operasyonunda 39 tutuklama!

İngiltere ve Kıbrıs merkezli kumar ve bahis oynatan uluslararası şebekenin Türkiye temsilcilerine yapılan operasyonda tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İngiltere ve Kıbrıs merkezli kumar ve bahis oynatan uluslararası dev şebekenin Türkiye temsilcilerine yapılan operasyonda tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39'u İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İngiltere ve Kıbrıs merkezli olarak illegal sanal kumar oynatarak ayda 100 milyon dolar gelir elde eden uluslararası kumar çetesine "Handikap Operasyonu" düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Faruk Söker tarafından düzenlenen operasyonda, sanal kumar çetesinin İstanbul'da bulunan 6 ofisi ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan zanlıların 800 milyon dolarlık lüks otomobil, konut ve banka hesaplarına el konuldu.

İŞADAMI İHBAR ETTİ

Örgütün ortaya çıkarılmasına ise İstanbul'da aylık 80 milyon TL'lik gayrimenkul geliri olan bir işadamının 8 ay önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek, üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki yeğeninin illegal sanal kumar sitelerine ayda 70 bin TL para kaptırdığını, bağımlı hale geldiğini ve hastaneye kaldırdıklarını ihbar etmesi vesile oldu.

İşadamının ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası illegal kumar çetesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Çalışmalarda, 150'yi aşkın illegal kumar sitelerinin İstanbul'da bulunan 6 ofis tarafından yönetildiği belirlendi. Bu ofislerin 4'ünün İngiliz, 2'sinin de Kıbrıslı kişiler tarafından yönetildiği tespit edildi. Polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu lideri Scott William Masterton'un Atatürk Havalimanı'na geldiği, gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye'deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere'deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin de üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton'un böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu öğrenildi.

20 İLDE OPERASYON

Dosya üzerindeki çalışmaların tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık polisi, çetenin Türkiye'deki temsilcilerine yönelik 20 ayrı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aralarında emekli emniyet müdürü Cengiz E. ve polislerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Çetenin kumardan elde ettiği 6 milyon TL kumar parası ele geçirildi.

47 SEVK

Yapılan operasyonda illegal sanal kumar çetesinin büyük hissedarının İngiliz uyruklu Scott William Masterton'un yaptığı, Kıbrıs liderinin de Veysel Şahin olduğu belirlendi. Çete üyelerinin kumar sitelerinin sunucularını (server) İsrail, Kıbrıs, Malta ve Londra'da tuttuğu tespit edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Şahin ile onun Kıbrıs'ta korumalığını yapan kişi için de gözaltı kararı çıkarıldı.

39 TUTUKLAMA

Cumhuriyet Savcısı Faruk Söker tarafından ifadelerine başvurulan 57 şüpheliden 47'si tutuklamaya sevk edildi. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce gerçekleştirilen sorgu işlemleri akşam saatlerine kadar sürdü. Hakim Durmuş Karaçalı 39 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 8 kişinin hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemler ardından cezaevine gönderildi.