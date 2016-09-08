Şifreli darbe planı!

Darbe girişimi soruşturmasında, şifreli olduğu düşünülen bir plan bulundu. Genelkurmay’da ele geçirilen ‘Bahçe Gelişim Planlaması’nda, ‘Kesilen ağaç köklerinin çıkarılması (Temmuz-2016), çukurların iyi toprakla doldurulması (Ağustos-2016)’ gibi ifadeler var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Genelkurmaybaşta olmak üzere TSK bünyesinde birçok birimde arama yapıldı. Bu aramalarda darbegirişiminin delili olarak değerlendirilen bazı materyallere el konuldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki aramada ise 'Bahçe Gelişim Planlaması' isimli ilginç bir belgeye ulaşıldı.

"BİZİM BÖYLE BİR PLANLAMAMIZ YOK"

Konunun sorulması üzerine askeri birimlerden savcılığa "Bizim böyle bir planlamamız yok" yanıtı geldi.Başsavcılık kaynakları, söz konusu planın bir bahçe düzenlemesi planı olmadığını, darbe girişimi öncesi ve sonrasında yapılacak iş ve işlemleri içeren şifreli bir metin olduğunu değerlendiriyor.

14 maddelik ve 1 yıllık süreyi kapsayan planın maddeleri şöyle:

Temizlik ve budamanın tamamlanması (Nisan – Mayıs 2016)

Duvar-tel örgü ve kapı yapılması (Haziran 2016)

Kesilen ağaç köklerin çıkarılması (Temmuz -2016)

Bahçenin düzeltilmesi, çukurların iyi toprakla doldurulması (Ağustos -2016)

Sürme ve fidan dikimine hazırlama (her iki taraf) (Ağustos -2016)

Ev projesi çizimi, yerinin tespiti (Eylül -2016)

Artezyen çıkarılması (Ekim 2016)

Ağaç dikimi (Kasım -2016)

Yabani ağaçların aşılaması (Şubat -2017)

Budama yapılması (Şubat -2017)

Enginar dikimi (Şubat -2017)

Damlama sulama sistemi kurulması (Mart -2017)

Ağaç dikimi (Mart -2017)

Yaban çileği/böğürtlen/ahududu dikimi (Nisan-2017)" (Hürriyet)

HALKA KURŞUN SIKAN FETÖ’NÜN ASKERLERİ