Diyarbakır'ın Sur ve Silvan belediyelerine kayyum atandı.

Sözde öz yönetim ilanıyla ilgili daha önce gözaltına alınan ve sorgulamaları yapıldıktan sonra serbest bırakılmalarına rağmen göreve iade edilmeyen DBP'li Sur ve Silvan İlçe Belediyeleri'ne DiyarbakırValiliği tarafından kayyum atandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın merkez Sur ve Silvan ilçe belediyelerine Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Valilikçe kayyum ataması yapıldı.

Kayyum olarak belediyelere ilçelerde görev yapan kaymakamların atandığı belirtilirken, 9 il genel meclis üyelerinin yerine de yeni atamaların yapılacağı öğrenildi.

HAKLARINDA DAVA AÇILMIŞTI

Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerinde sözde "öz yönetim" ilan ettikleri gerekçesiyle Sur Belediye Başkanı Seyid Narin ve Silvan Belediye Başkanı Yüksel Bodakçı hakkında dava açılmıştı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları devam eden Sur Belediye Başkanı Narin hakkında "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Silvan Belediye Başkanı Bodakçı hakkında "Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sur ve Silvan belediyelerine kayyum atandı