TSK'dan flaş açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Suriye'nin Kantara bölgesinin güneyinde DEAŞ unsurlarının karargâh olarak kullandığı 3 binanın imha edildiğini ve 12 DEAŞ TÖ hedefine Fırtına obüsleri ile toplam 51 atış yapıldığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekâtı", ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik aldığı kararlar çerçevesinde sürdürülüyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye sınır hattında gerekli emniyet tedbirleri alınarak saat 11.00'den itibaren iki koldan ilerlenerek Kantara, Eş Şehid, El Humran ve Taşlıhüyük'te kontrolün sağlandığı belirtildi. Harekâtın 16'ncı gününde ateş destek vasıtaları tarafından harekât sahasında bulunan 12 DEAŞ TÖ hedefine toplam 51 Fırtına mermisi atıldığı, harekatın başlangıcından bugüne kadar ise toplam 457 hedefe 2 bin 32 atım yapıldığı bildirildi.

TSK'DAN ÇUKURCA AÇIKLAMASI Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından 11.11-11.15 saatleri arasında Kantara güneyinde tespit edilen DEAŞ TÖ'ne 3 hava harekâtı icra edildiği ve DEAŞ unsurlarının karargâh olarak kullandığı 3 binanın imha edildiği kaydedildi. Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından Yahmul (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik bir hava harekâtı icra edilerek, DEAŞ TÖ'ne ait bir silahlı aracın imha edildiği bildirildi. AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Muhalifler ve destek sağlayan unsurlarımızda gün içerisinde harekâtı olumsuz etkileyecek bir kayıp ve zayiat meydana gelmemiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.