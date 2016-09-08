Üsküdar "bölge imamı" ve 30 kişi hakkında gözaltı kararı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlamak üzere bir araya geldiği öne sürülen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Abdullah Büyük'ün de bulunduğu bir grubun Üsküdar Libadiye'deki 5 katlı bir iş merkezinde, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlamak için toplantı yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, gözaltına alındıktan serbest bırakılan şüphelilerin teknik takiplerinde yeni bulgulara ulaşılması üzerine harekete geçildi.

ÜSKÜDAR BÖLGE İMAMI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin himmet adı altında toplantı yapmaya devam ettiklerinin belirlenmesi üzerine, aralarında avukat E.B. ile ile örgütün Üsküdar "bölge imamı" olduğu iddia edilen S.K'nın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştiriliyor.

Operasyon kapsamında bu şüphelilerden "bölge imamı" olduğu iddia edilen S.K'nın da aralarında bulunduğu 17'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİYEDE ÇALIŞAN BİR MEMUR DA GÖZALTINDA

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik yapılan telefon dinlemelerinde Anadolu Adalet Sarayında görev yapan A.T. isimli bir memurun da şüphelilerle bağlantısı tespit edildi.

FETÖ/PDY ile adliye arasındaki bağlantıyı kuran kişi olduğu iddia edilen A.T'nin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.