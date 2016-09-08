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'da 4 kişi tutuklandı!

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 23:44
Yalova'da 4 kişi tutuklandı!
Yalova'da 4 kişi tutuklandı!

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, FETÖ'nün şirket, ve dershanelerinde çalışan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Onursal Y, Mehmet T, Halil U. ve Ahmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.