Yalova'da 4 kişi tutuklandı!

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, FETÖ'nün şirket, okul ve dershanelerinde çalışan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Onursal Y, Mehmet T, Halil U. ve Ahmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.