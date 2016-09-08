Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 7 zanlı tutuklandı!

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlardan M.Ç. ve B.T. ile A.K, Ü.K, M.K, G.D, Y.Ç, A.A, T.D. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı. B.T. ile A.K. adli kontrol şartıyla M.Ç. ise savcılıkça serbest bırakıldı.