12 vekile korsan eylem fezlekesi

MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili görüntüleri yayınladıkları sebebiyle yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün duruşması devam ederken İstanbul Adliye içerisinde yasadışı gösteriye katıldıkları tespit edilen milletvekilleri hakkında fezleke düzenlendi. Aralarında CHPli Kadri Enes Berberoğlu Gürsel Tekin ve HDP’li miletvekilleri Garo Paylan ve Filiz Kerestecioğlu’nun da olduğu 12 milletvekili hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen fezleke TBMM’ye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li milletvekilleri, Kadri Enes Berberoğlu, Gürsel Tekin, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı, Tuncay Özkan, Engin Özkoç ve HDP'li milletvekilleri Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Filiz Kerestecioğlu hakkında fezleke hazırlandı. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini yayınlamalarıyla ilgili kapalı görülen davanın 1 Nisan'daki duruşmasında Adliye içerisinde gerçekleştirilen korsan eyleme katıldıkları tespit edildi. 12 milletvekilinin yanı sıra CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve HDP'li milletvekili Garo Paylan hakkında hazırlanan ayrı bir fezleke daha TBMM'ye gönderildi.

ADLİYE'DE GÖSTERİ YAPTILAR

12 milletvekili ile ilgili hazırlanan fezlekede Dündar ve Gül'ün yargılandığı sıralarda 100-150 kişilik bir grubun mahkeme salonu dışarısında beklediği, davanın mahkeme salonunda görülmesine rağmen, 'Faşizme karşı omuz omuza, direne direne kazanacağız' sloganlarının atıldığı belirlendi. Davanın oturumunun kapalı olarak yapılacağının kamuoyuna duyurulduğu belirtilen fezlekede, buna rağmen saatlerce adliye içerisinde gösteri yaptıkları 'Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde toplantı yapılamaz' kuralına aykırı hareket edildiği ifade edildi.Haklarında fezleke düzenlenen 12 milletvekilinin yasaları herkesten daha iyi bildiklerinin hatırlatıldığı fezlekede, 'Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamaz' kuralı uyarınca yasaya aykırı toplantıya başından sonuna kadar destek verdikleri belirtildi.

3 MİLLETVEKİLİNE AYRI FEZLEKE

CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın aynı davanın 25 Mart tarihindeki duruşmasında 'görevli memurların görevini yapmalarının engellenmesi' ve 'yargılamanın gizliliğinin ihlali' suçları kapsamında da ayrı bir fezleke düzenlendi. TBMM'ye gönderilen fezlekede duruşmanın kapalı oturum şeklinde görüleceğinin açıklanmasına rağmen 3 milletvekilinin salonu terk etmedikleri ifade edildi.

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