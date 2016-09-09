37 Bin mahkum şartlı tahliye ile bayramı evde geçirecek

OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek şartlı tahliye olan 37 bin mahkum Kurban Bayramını aileleriyle evlerinde geçirecek.

FETÖ ile mücadele kapsamında cezaevleri kapasiteleri düzenlenmesinde cezasının büyük bölümünü çekmiş ve ağır suçlara karışmamış mahkumların şartlı tahliyesinin önü açılmıştı. Önceki hafta başlayan tahliyeler hedef rakama çok yakın bir oranda gerçekleşti.

37 BİN MAHKUM TAHLİYE OLDU

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici madde uyarınca denetimli serbestliğin kapsamı genişletilmesiyle tahliye olan 37 bin mahkum, bayramı ailesiyle evde geçirecek.

YAKLAŞIK 8 BİNİ AÇIK CEZAEVİNDEN...

Denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilecek 38 bin kişiden şu ana kadar 37 bin 367 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye olanlardan 7 bin 947'sinin kapalı cezaevi, 29 bin 419'unun ise açık cezaevinden olduğu belirtildi. Kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçiş ile ilgili yapılan düzenleme kapsamında ise 19 bin 115 kişi ise kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine sevk edildiği ifade edildi.