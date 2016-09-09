ABD YPG'den vazgeçmiyor: 'Desteklemeye devam edeceğiz'

Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ ile mücadelede Fırat Kalkanı'nda görüldüğü gibi desteklendiği takdirde hızla sonuç alan ÖSO yerine PKK'nın Suriye kolu olan terör örgütü YPG'yi desteklemekten vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, Washington'un DAEŞ'le savaştığını iddia ettiği terör örgütü YPG'yi desteklemeye devam edeceğini duyurdu. Bu yöndeki karar ve adımların Ankara'ya bildirildiğinin altını çizen Toner terör örgütü YPG için 'Kürt güçler' sıfatını kullanmayı tercih etti.

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Toner silahlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye olan desteklerine ilişkin şöyle konuştu: "Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ ile mücadele eden Kürt grupları destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Zaten söz konusu desteğimizi ve attığımız adımları içeren bu konuyu Türkiye ile düzenli olarak konuşuyoruz."

TÜRKİYE KARŞI ÇIKIYOR

Türkiye ise bu konuda YPG'nin bir terörist grup olduğu, bu nedenle DAEŞ'ten kurtulmak için bir başka terör örgütünün silahlarla donatılmasının doğru olmadığı görüşüne sahip.