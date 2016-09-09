Adil Öksüz'ün baldızları serbest bırakıldı

Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Öksüz'ün iki baldızı, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik ve Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez tarafından serbest bırakılan Adil Öksüz'ün Sakarya'da gözaltına alınan iki baldızı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Adil Öksüz'ün, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen baldızları Belkıs Nur T. (33) ve Seyyide Öznur Y'nin (19) savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Belkıs Nur T'nin 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'da hesabının bulunduğu, FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren Özel Fatih Üniversitesi mezunu olduğu, Özel Serhat Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yaptığı ve eşi Ökkeş T'nin de Ankara'da yürütülen 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenilmişti.

Seyyide Öznur Y'nin de Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve Özel Fatih Üniversitesinde Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu bildirilmişti.

Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Öksüz'ün, Akyazı ilçesinde yaşayan kayınpederi Cevat Yıldırım 13 Ağustos'ta, kayınvalidesi Hatice Yıldırım ise 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

- 4 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan ile tekniker Volkan Oğuzeş, astsubay Yaşar İncioğlu ve fabrika işçisi M.T. tutuklandı, doktor Ş.B. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.