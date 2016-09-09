AK Parti MYK başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 16.50'de toplandı.

Başbakan Yıldırım, parti genel merkezindeki toplantı öncesi gazetecilerle bayramlaşarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya başkanlık eden Yıldırım'ın, bugün ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ve Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende'yi de kabul etmesi bekleniyor.

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