Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak partisinin 93. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebriklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nu arayarakCHP'nin 93. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik eden Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasetine ve ülkeye hizmetlerinin devamını diledi. Yıldırım, CHP'nin siyasi tarihinde önemli bir geçmişi olan ana partilerden biri olduğunu ifade etti.

Yıldırım, CHP'nin İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren önemli hizmetler yaptığını belirterek demokrasinin gelişmesinde aldıkları sorumluluğun önemini vurguladı.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkenin bütünlüğü ve milletin geleceği için gösterdiği dayanışmadan ötürü Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür eden Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun ve ailesinin Kurban Bayramı'nı kutladı.