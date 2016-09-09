Batman'da 700 öğretmen açığa alındı

Batman’da, terör örgütü PKK ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 700 öğretmen, Tunceli'de de 418'i öğretmen, 504 kişi, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) görevden uzaklaştırıldı. Dün terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 285 öğretmeni açığa alınmıştı. Bu sayının 14 bine ulaşması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Batman Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 700 öğretmenin açığa alındığı bildirildi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, bazı memurların, güvenlik kuvvetlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile güvenlik amacıyla alınan diğer tedbirleri ve bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını akamete uğratmak ve eğitim öğretim hakkını engelleyici nitelikte eylemlere katılarak terör örgütüne destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

"PERSONELLERE TEBLİGAT İŞLEMİNİ ACİLEN YAPIN"

Yazıda, "Personelin bu fiilleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6, 7, 8, 10 ve 11'inci maddelerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından, 21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal kararı, 23 Temmuz tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince eyleme katılan ya da destek veren personelin görev başında kalmasında sakınca görüldüğünden aynı kanunun 137'nci maddesi gereğince ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır" denildi. Yazıda, söz konusu personellere tebligat işlemlerinin acilen yapılması istendi.

TUNCELİ'DE DE 418 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Öte yandan, Tunceli'de 418'i öğretmen, 504 kişi, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) görevden uzaklaştırıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte MEB'e bağlı olarak görev yapan öğretmenler ile bazı çalışanlardan oluşan toplam 504 kişinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırılanların çoğunluğunun öğretmen olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimizde MEB'e bağlı olarak görev yapmakta olan 418 öğretmen, 86 memur ve diğer görevlerde istihdam edilen personeller olmak üzere toplam 504 personel hakkında MEB tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.

MEB, bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 285 öğretmeni açığa almıştı.

Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen sayısının 14 bine ulaşmasının beklendiği bildirilmişti.