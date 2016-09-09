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'Bylock' kullanan 53 öğretmen tutuklandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 07:14
'Bylock' kullanan 53 öğretmen tutuklandı
'Bylock' kullanan 53 öğretmen tutuklandı

'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün programı olan 'Bylock' kullanan 53 öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz'daki FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün programı 'Bylock' kullandığı belirlenen 147 öğretmen hakkında gözaltı kararı alınmıştı. 'Bylock' kullanan ve 'Anayasal ihlal', ' Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürmeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınan ve bugün adliyeye çıkarılan 61 kişiden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 öğretmen ise adli kontrol şartıyla salıverildi.