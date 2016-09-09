Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim programı olan 'Bylock' kullanan 53 öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz'daki FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün iletişim programı 'Bylock' kullandığı belirlenen 147 öğretmen hakkında gözaltı kararı alınmıştı. 'Bylock' kullanan ve 'Anayasal ihlal', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürmeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınan ve bugün adliyeye çıkarılan 61 kişiden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 öğretmen ise adli kontrol şartıyla salıverildi.