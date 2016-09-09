Diyarbakır'da 13 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 13 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 13 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesine bağlı olan, Güçlü, Gökçe, Ziyaret, Uçarı, Serince, Çağdaş, Kayacık ve Esenler Mahalleleri, Hani İlçesine bağlı olan Kırım, Gömeç ve Yayvan Mahalleleri ile Kocaköy İlçesine bağlı olan Şaklat ve Yazıköy Mahallelerindeki sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 09 Eylül 2016 Cuma günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.