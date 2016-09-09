Elektronik radar uygulaması sona erdi

İçişleri Bakanı Soylu kamuoyunda büyük tepki toplayan elektronik radar uygulamasının sona erdiğini açıkladı

Sadece Ordu'da bir yılda yarım milyon araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne tepkiler çığ gibi artmış, sistemden pay almak isteyen belediyeler adeta sıraya girmişti. Bakanlık tepkileri dikkate alarak uygulamayı durdurdu.

Geliri duyan belediye TEDES için sırada

PİLOT İL ORDU

18 Kasım 2015'ten ilk pilot il olarak seçilen Ordu'da hayata geçen TEDES, ardından Tekirdağ Çorlu, Uşak'ın Banaz, Çorum'un Osmancık ilçeleri ile Gaziantep, Kayseri, Edirne ve Bilecik'te kuruldu.

DENEME AŞAMASINDA TEPKİ

Amasya'ya kurulan ve 19 Eylül'de hizmete girecek olan TEDES, daha deneme aşamasında tepkilere neden oldu. Amasyalı sürücüler, deneme aşamasında 200 kişinin hata yaptığını tespit eden ancak bu sürücülere ceza kesilmeyen sisteme karşı çıktı.

ÇORLU'DA TEDES DARPHANE GİBİ

GELİRİ DUYAN BELEDİYE TEDES İÇİN SIRADA