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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada Alaplı'da 5 kişi tutuklandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 17:41

Alaplı'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

'ın Alaplı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen ve esnafın da bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen İzzet K., Hüseyin Y., Uğur Y., Recep Ç., ve İsmail A. tutuklandı.